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1 час назад

Детско-взрослую поликлинику в Свиблово ввели в эксплуатацию

Агентство «Москва»

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в московском районе Свиблово введена в эксплуатацию, сообщила пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

Детско-взрослую поликлинику в Свиблово ввели в эксплуатацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На северо-востоке Москвы получила разрешение на ввод в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника, которая сможет принимать 750 пациентов в смену. Теперь ее будут готовить к открытию. Объект расположен в районе Свиблово, по адресу: ул. Уржумская, д. 4А. Новое лечебное учреждение площадью 11 тыс. кв. м более чем в три раза увеличит возможности действующих сейчас в районе детской и взрослой поликлиник. Жители смогут получать доступную медицинскую помощь в самой современной клинике по всем московским стандартам», - приводятся в сообщении слова Войстратенко.

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Он добавил, что поликлиника сдается уже оснащенной современным оборудованием, в том числе диагностическим, и будет полностью отвечать требования нового московского стандарта.

Как уточнили в пресс-службе, четырехэтажное строение разделено на два блока: для детского отделения на 250 посещений в смену и для взрослого, которое сможет принимать до 500 человек в день. Так, на первом этаже расположены вестибюли и фильтр-боксы для разделения потоков пациентов, кабинеты дежурных врачей, кабинет выдачи справок и направлений, зона приема анализов. На втором этаже помимо медицинских и административных кабинетов находятся двухсветный вестибюль для комфортного ожидания и зоны получения электронных услуг. На третьем и четвертом этажах выделены рабочие места врачей-специалистов, помещения для отделений диагностики, реабилитации и физиотерапии, также здесь будет размещаться лаборатория.

Прилегающая территория благоустроена и озеленена: появилась автостоянка для служебных машин и машин персонала, проложены тротуары, установлены детская и спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки.

В новое здание планируют переехать филиал №1 городской поликлиники №107 и подразделение детской городской поликлиники №11, где ранее из-за недостатка площадей невозможно было разместить полностью укомплектованный штат врачей. Численность персонала в новом здании на ул. Уржумская будет насчитывать 270 человек, пояснили в пресс-службе.

Войстратенко напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на столичных объектах здравоохранения.

«На разных этапах строительства поликлиники, которое с учетом потребности жителей района велось с интенсивной скоростью, прошло более десятка выездных проверок, в рамках которых Комитет инспектировал ход работ и качество применяемых материалов. К проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований», - сказал председатель столичного надзорного ведомства.

Он напомнил, что в ранее в Северо-Восточном округе также был достроен и сдан в эксплуатацию дополнительный корпус для детской поликлиники на ул. Касаткина, рассчитанный на 320 пациентов в смену.

В пресс-службе отметили, что в конце сентября 2022 года строящуюся поликлинику на ул. Уржумская посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что за четыре года в столице планируют построить больше 30 новых поликлиник - как в старых сложившихся районах, так и в районах новостроек.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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