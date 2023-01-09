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27 минут назад

В Москве поставили рекорд по строительству новостроек

Москва24иещё 3

В прошлом году в Москве началось строительство 83 новых жилых домов и апартаментных комплексов, что является рекордным показателем за последние четыре года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на агентство недвижимости "Метриум". Так, в 2021 году в городе начали возводить 76 зданий, что на 9% меньше текущего показателя, а четыре года назад, в 2018-м, на рынок вышли 88 домов. В прошлом году девелоперы были одинаково активны как в сегменте массового жилья, так и в секторе бизнес-класс: по 29 домов в каждом из них. На них приходится 70% столичного рынка недвижимости. Высокую активность застройщиков в прошлом году в "Метриуме" связывают с отложенным предложением, обусловленным пандемией, из-за которой часть проектов пришлось свернуть. Наращивать темпы работы компании начали еще в 2021-м году, а в 2022-м сохранили их. Среди других причин роста предложений на рынке новостроек – волна инвестиционного спроса на фоне прошлогодних событий. Ожидается, что в текущем году количество новых проектов на рынке сократится. Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве ввели в эксплуатацию почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 6,6 миллиона квадратных метров приходится на жилье, а 1,7 миллиона – на промышленные, торговые, административно-деловые и другие объекты.

В Москве поставили рекорд по новостройкам
Фото: Москва24Москва24
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