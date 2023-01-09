Храм всех святых в Филевской пойме ввели в эксплуатацию

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию храма всех святых в Филевской пойме, сообщила пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

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«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания храма всех святых, расположенного в Филевской пойме на западе Москвы. Объект расположен в районе Филевский Парк и получил почтовый адрес: Филевский бульвар, д. 44, стр. 1 (ЗАО). Храм, рассчитанный на 500 человек, построен на берегу Москвы-реки и стал новым композиционным центром Филевского бульвара. Он создан в стиле старинной московской архитектуры и отличается нарядным фасадом из красного кирпича, украшенным барельефами», - приводятся в сообщении слова Войстратенко.

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Уточняется, что общая площадь строения составляет около 1,2 тыс. кв. м. Так, архитектурный проект разработан в традициях шатровых храмов XVII века: здание венчают девять главок, входы в основной придел украшены «красным крыльцом» со встроенной компактной звонницей. На цокольном уровне расположен нижний придел в честь святых Петра и Февронии. Рядом на площадке продолжается строительство двухэтажного приходского дома, куда в дальнейшем переедет воскресная школа и молодежный клуб, которые пока располагаются во временных помещениях.

Территория вокруг храма озеленена и благоустроена: проложены проезды, тротуары, высажены деревья и цветники. Она станет частью общедоступного парка в Филевской пойме.

Глава ведомства пояснил, что все этапы строительства контролировали инспекторы комитета.

«Для того чтобы гарантировать высокое качество строительства и безопасность готового здания, мы регулярно проводили выездные проверки. Специалисты подведомственного Центра экспертиз выполнили комплекс лабораторно-инструментальных испытаний выполненных работ и применяемых материалов», - подчеркнул Войстратенко.