Храм всех святых в Филевской пойме ввели в эксплуатацию

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию храма всех святых в Филевской пойме, сообщила пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.
«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания храма всех святых, расположенного в Филевской пойме на западе Москвы. Объект расположен в районе Филевский Парк и получил почтовый адрес: Филевский бульвар, д. 44, стр. 1 (ЗАО). Храм, рассчитанный на 500 человек, построен на берегу Москвы-реки и стал новым композиционным центром Филевского бульвара. Он создан в стиле старинной московской архитектуры и отличается нарядным фасадом из красного кирпича, украшенным барельефами», - приводятся в сообщении слова Войстратенко.
Уточняется, что общая площадь строения составляет около 1,2 тыс. кв. м. Так, архитектурный проект разработан в традициях шатровых храмов XVII века: здание венчают девять главок, входы в основной придел украшены «красным крыльцом» со встроенной компактной звонницей. На цокольном уровне расположен нижний придел в честь святых Петра и Февронии. Рядом на площадке продолжается строительство двухэтажного приходского дома, куда в дальнейшем переедет воскресная школа и молодежный клуб, которые пока располагаются во временных помещениях.
Территория вокруг храма озеленена и благоустроена: проложены проезды, тротуары, высажены деревья и цветники. Она станет частью общедоступного парка в Филевской пойме.
Глава ведомства пояснил, что все этапы строительства контролировали инспекторы комитета.
«Для того чтобы гарантировать высокое качество строительства и безопасность готового здания, мы регулярно проводили выездные проверки. Специалисты подведомственного Центра экспертиз выполнили комплекс лабораторно-инструментальных испытаний выполненных работ и применяемых материалов», - подчеркнул Войстратенко.
В пресс-службе добавили, что строительство храма в районе Филевский Парк, как и других объектов программы строительства православных храмов, реализуется полностью за средства прихожан. Так, для сбора пожертвований создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.