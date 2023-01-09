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50 минут назад

В Москве появится еще один дипломатический квартал

РИА Недвижимость

Еще один дипломатический квартал – по аналогии с комплексами зданий на Мытной улице и Кутузовском проспекте – появится в Москве, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУПДК) при МИД России.

В Москве появится еще один дипломатический квартал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассказывая об итогах прошлого года, там указали, что главное управление возвело "пять объектов капитального строительства".

"Один из них – девятиэтажный многофункциональный комплекс на улице Мосфильмовская, дом 42, строение 2. Этот комплекс в приоритетном порядке предназначен для размещения сотрудников дипломатических представительств, международных организаций, консульских учреждений и корреспондентских пунктов иноСМИ", - п

"С завершением его строительства в Москве появится еще один дипломатический квартал, по аналогии с комплексами зданий ГлавУпДК на Мытной улице и Кутузовском проспекте", - заметили в организации.

Там обратили внимание, что "размещение в непосредственной близости друг от друга офисных и жилых помещений как формат пребывания в Москве крайне востребован арендаторами".

"В здании доступны для аренды квартиры и офисы, запланировано открытие детского сада, обустроена трехуровневая подземная парковка", - рассказали в управлении.

Новости Москвы,МИД России,
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