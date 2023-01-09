На 64 столичных мостах обновили деформационные швы

Из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются.
Специалисты комплекса городского хозяйства в минувшем году провели ремонт и замену конструкций деформационных швов на 64 мостовых сооружениях. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Деформационные швы — это специальные разрезы (стыки) в конструкции мостового сооружения, разделяющие его на самостоятельные секции. Они снижают нагрузку на элементы моста в местах возможных деформаций.
«Эти работы выполняются в рамках содержания и ремонта инженерных объектов, ведь из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. На каждом сооружении в соответствии с технологией разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые, провели армирование и бетонирование», — пояснил Петр Бирюков.
За последние 12 лет на каждом объекте городского мостового хозяйства прошли различные виды ремонтных работ. Это позволило продлить срок их эксплуатации и создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.