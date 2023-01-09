На 64 столичных мостах обновили деформационные швы

«Эти работы выполняются в рамках содержания и ремонта инженерных объектов, ведь из-за интенсивного движения и климатических факторов швы со временем разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. На каждом сооружении в соответствии с технологией разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые, провели армирование и бетонирование», — пояснил Петр Бирюков.