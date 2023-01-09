Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры

В Москве продолжается строительство инновационных объектов, которые создадут в городе новые рабочие места. Уже в текущем году многие из них планируется ввести в эксплуатацию, рассказал в своем блоге рассказал Сергей Собянин .

"В 2022 году мы продолжали создание новых мест приложения труда – будущих точек роста городской экономики. В 2023 году многие из них должны войти в строй. В Раменках полным ходом идет строительство ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы", – написал мэр.

Он отметил, что до конца этого года в составе инновационного центра "Воробьевы горы" заработает кластер "Ломоносов". Он будет представлять из себя десятиэтажное здание площадью 65 тысяч квадратных метров с офисами, лабораториями и коворкингами. Для резидентов ИНТЦ создадут особый налоговый режим: они будут освобождены от уплаты налогов на прибыль и НДС на 10 лет. Предусмотрят и другие льготы, в том числе по страховым взносам.