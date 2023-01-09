В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Москвичи назвали причины выбрать живую рождественскую ель вместо искусственной

Мослента

Причины выбрать живую рождественскую ель вместо искусственной назвали «Мосленте» столичные жители Алла и Евгений Лансере. По словам москвичей, ежегодно вот уже 25 лет они покупают праздничное дерево в Дмитровском лесничестве.

Москвичи назвали причины выбрать живую рождественскую ель вместо искусственной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она свежая, ты можешь выбрать ее сам. Стоит у нас просто в воде минимум месяц. Один раз перед самой пасхой уже выкинули, она уже и побеги дала. Все говорили: "Алла, у тебя будет пасхальная ель". Осыпаться отказывалась категорически. А чтобы ее вынести, надо, чтобы она высохла и осыпалась. Тогда ее можно просто распилить выкинуть», — рассказала Алла.

Она отметила, что больше всего их семье нравится запах свежесрубленной елки по всему дому, который держится очень долго. В качестве оправдания срубленному дереву Лансере отметила, что данная процедура происходит в специальных лесопосадках для Нового года.

«То, что не будет срублено нами, будет потом срублено механически, а освободившееся пространство заново засадят елками. К сожалению, эти елочки все равно "приговорены"», — уточнила москвичка.

Ранее была раскрыта непростая история новогодних елей в России.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители