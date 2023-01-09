Москвичи назвали причины выбрать живую рождественскую ель вместо искусственной

«Она свежая, ты можешь выбрать ее сам. Стоит у нас просто в воде минимум месяц. Один раз перед самой пасхой уже выкинули, она уже и побеги дала. Все говорили: "Алла, у тебя будет пасхальная ель". Осыпаться отказывалась категорически. А чтобы ее вынести, надо, чтобы она высохла и осыпалась. Тогда ее можно просто распилить выкинуть», — рассказала Алла.