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17 минут назад

Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят в Некрасовке

Mos.ruиещё 5

Здание будет расположено вблизи Зенинского шоссе.

Поликлинику на 750 посещений в день построят в Некрасовке
Фото: Е. Самарина. Mos.ruЕ. Самарина. Mos.ru

На юго-востоке столицы в районе Некрасовка возведут детско-взрослую поликлинику. Для ее строительства город предоставит земельный участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы.

«На юго-востоке столицы вблизи Зенинского шоссе планируется возвести поликлинику для детей и взрослых, посещать которую смогут 750 человек ежедневно. Площадь будущего учреждения составит около 13 тысяч квадратных метров. Для этого застройщику предоставят 0,5 гектара земли без проведения торгов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

Масштабные инвестиционные проекты — особая форма сотрудничества города и бизнеса. Для их реализации с 2016 года Москва предоставляет инвесторам земельные участки в аренду без проведения торгов, в результате в столице возводят производственные комплексы, социальные, спортивные и транспортные объекты, сооружения инфраструктуры, деловые и культурно-досуговые центры. Решение о предоставлении земельных участков принимается на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии под председательством Мэра Москвы.

С 2011 года в столице построили 120 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 59 поликлиник.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Новости Москвы,Максим Гаман,Правительство Москвы,
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