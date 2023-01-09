Корпуса Боткинской больницы в Москве свяжут переходами

«В настоящее время специалисты завершили устройство всех семи буронабивных свай диаметром 630 мм между корп. 10 и 16, а также шести свай между корп. 10 и 21 и приступили к формированию армокаркаса в котловане. Затем его забетонируют. Следующим этапом работ станет устройство двух ростверков для перехода к корп. №16 и трех - к 21. Ростверки - это верхние горизонтальные части фундамента в виде рамы, соединяющие сваи. Они необходимы для равномерного распределения нагрузки всей конструкции. Затем на них установят пилоны, поддерживающие пролеты переходов. После завершения этих работ строители смонтируют металлические конструкции самих переходов, выполнят их огне- и антикоррозийную защиту, положат плиты перекрытий и приступят к устройству фасадов и кровель», - говорится в сообщении.