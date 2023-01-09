Корпуса Боткинской больницы в Москве свяжут переходами

В городской клинической больнице имени Боткина начали строить отапливаемые переходы между корпусами. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«На территории городской клинической больницы имени Боткина начались работы по строительству теплых переходов между зданиями. Они соединят исторический корп. 10 с корп. №16 (который также является объектом культурного наследия) и 21. Строительные площадки огородили забором из металлической сетки и закрыли баннерами. Для пешеходов и транспорта организовали безопасные маршруты передвижения вблизи места проведения работ. Во всех трех корпусах продолжается лечебный процесс, только в 10 освободили левое крыло здания. Два перехода строят одновременно», - говорится в сообщении.
Техническое задание для подготовки проекта предоставила Боткинская больница. В нем учли пожелания врачей и принципы научной организации лечебной деятельности.
«Современная многопрофильная больница представляет собой сложный комплекс лечебных корпусов и вспомогательных сооружений, в которых находятся пациенты и работает медицинский и инженерно-технический персонал, обслуживающий лечебно-диагностическое оборудование. Переходы между корпусами необходимы для быстрой перевозки больных при проведении операций или исследований, а также для удобного перемещения специалистов без выхода на улицу», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы Дениса Лебедева.
Уточняется, что переходы выполнят в едином стиле: витражных конструкций с тонированным остеклением. Они будут размещены на уровне второго этажа корп. 10 на высоте около 4,5 м от земли. Длина перехода к корп. 16 составит 30 м, а к 21 - 25 м. Площадь составит 150 и 140 кв. м соответственно.
«В настоящее время специалисты завершили устройство всех семи буронабивных свай диаметром 630 мм между корп. 10 и 16, а также шести свай между корп. 10 и 21 и приступили к формированию армокаркаса в котловане. Затем его забетонируют. Следующим этапом работ станет устройство двух ростверков для перехода к корп. №16 и трех - к 21. Ростверки - это верхние горизонтальные части фундамента в виде рамы, соединяющие сваи. Они необходимы для равномерного распределения нагрузки всей конструкции. Затем на них установят пилоны, поддерживающие пролеты переходов. После завершения этих работ строители смонтируют металлические конструкции самих переходов, выполнят их огне- и антикоррозийную защиту, положат плиты перекрытий и приступят к устройству фасадов и кровель», - говорится в сообщении.
Добавляется, что переходы будут отапливаться. Чтобы устроить систему отопления, проложат 120 и 195 м труб соответственно. Кроме этого, предусмотрены электроснабжение и кондиционирование. На заключительном этапе состоится внутренняя отделка. Работы планируют завершить до конца года. В проект входит также восстановительное благоустройство прилегающей территории.