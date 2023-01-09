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1 час назад

Раскрыта история столичного сада «Эрмитаж»

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Историю столичного сада «Эрмитаж» раскрыли администраторы Telegram-канала «История Москвы». Стало известно, что изначально зеленая зона принадлежала бывшему актеру Малого Театра Михаилу Лентовскому.

Раскрыта история столичного сада «Эрмитаж»
Фото: Агентство «МоскваАгентство «Москва

«Находился же этот сад на Божедомке (ныне — улица Дурова в центре Москвы). Здесь проходили разные увеселительные мероприятия аристократов до того момента, пока в конце XIX века попечитель не разорился, а сад не пришел в запустение», — говорится в материале.

С 1894 года садом стал владеть Яков Щукин, которому за год удалось сделать из пустыря оживленное место. Здесь реанимировали здание старого заброшенного театра, где спустя несколько лет прошел один из первых кинопоказов в стране. Современный же сад находится на месте старой усадьбы, уточнили администраторы канала.

Ранее отсутствие садов на территории современного Садового кольца объяснила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Новости Москвы,Эрмитаж,
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