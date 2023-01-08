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25 минут назад

Москвичам рассказали о самых интересных тематических поездах в метро

Вечерняя Москва

Сразу 13 поездов в столице украсили новогодними игрушками, а в некоторых из них москвичи могут увидеть Деда Мороза. Об этом в воскресенье, 8 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичам рассказали о самых интересных тематических поездах в метро
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Каждый год запускаем несколько тематических поездов. Подготовка каждого такого состава занимает несколько месяцев: выбираем линии, где он будет курсировать, специалисты разрабатывают макет и дизайн, тщательно проверяют всю информацию, которая размещается в вагона, — отметил он.

Так, новогодние поезда можно встретить на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линии, а также на БКЛ, Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской линиях.

Кроме того, в столичной подземке курсируют и другие тематические поезда, среди них «Сибирь здесь» на Сокольнической линии, «Дальневосточный экспресс» на Арбатско-Покровской линии и поезд о финансовой грамотности также на красной ветке, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в столице появились в продаже тематические карты «Тройка», посвященные поезду Деда Мороза.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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