Москвичам рассказали, как изменятся МЦД в 2023 году

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что 2023 год станет одним из самых продуктивных и перспективных для Московских центральных диаметров (МЦД), передает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В частности, в этом году город совместно с РЖД откроет движение по МЦД-3 и МЦД-4, завершит реконструкцию и строительство 14 пригородных вокзалов, а также завершит реверсивное движение на участке МЦД-1 от "Савеловской" до "Белорусской".

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"Главное событие – это запуск МЦД-3 и МЦД-4 в августе – сентябре 2023 года. У пассажиров появится возможность строить абсолютно новые маршруты, оплачивать поездки еще на двух транспортных артериях с помощью единой билетной системы московского транспорта и пользоваться комфортными поездами", – сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что в итоге современный и комфортный городской транспорт получат свыше пяти миллионов жителей столичного региона. Это повлияет на развитие территорий и уровень жизни людей.

МЦД-3 протяженностью 85 километров свяжет Ленинградское и Казанское направления. На новой линии наземного метро будет работать 41 станция, 14 из которых станут пересадочными. У пассажиров появится 21 вариант пересадок на метро, другие диаметры и МЦК. МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. Ожидается, что им будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.

МЦД-4 станет самой протяженной железнодорожной веткой – 86 километров. Диаметр объединит семь московских вокзалов: Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский. Появится 18 пересадочных станций с 35 вариантами пересадок на метро, МЦК и другие диаметры. По прогнозам, только для поездок внутри города диаметром будут пользоваться около 30 миллионов человек в год.

Кроме того, в течение года продолжатся работы на уже существующих линиях – МЦД-1 и МЦД-2. Там завершится реконструкция сразу нескольких станций: Тимирязевской и Белорусской. Также на МЦД-1 откроют после реконструкции станцию "Петровско-Разумовская".

В 2023 году на станции завершится первый этап создания крупного хаба, который свяжет МЦД-1, МЦД-3, одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий, а также маршруты наземного транспорта. На МЦД-2 ТПУ откроют на новой станции "Марьина Роща". В будущем он объединит МЦД-2, МЦД-4 и станции метро Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий.

В этом году должна закончиться реконструкция Курского вокзала, где будут останавливаться поезда второго и четвертого диаметров. Для пассажиров создадут комфортную инфраструктуру. Завершатся работы и на одном из крупнейших московских хабов "Площадь трех вокзалов". Он свяжет МЦД-2, МЦД-4, станции "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий метро, а также Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы.