Москвичам назвали сроки окончания морозов

Вторник, 10 января, станет последним днем, когда в Москве будут наблюдаться 20-градусные морозы. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, пик похолодания пришелся на рождественскую ночь. Но морозы минус 20 в Москве и минус 25 градусов местами по области можно будет наблюдать еще три ночи.
«Последние 20-градусные морозы будут зафиксированы 10 января. После этого мы переходим на западную периферию антициклона, который уходит дальше на Казахстан и юг Урала. После этого у нас на пару дней 11 и 12 января будут порядка 10-15 градусов ниже нуля», — отметил Шувалов.
На старый Новый год в Москве также ожидаются умеренные холода, снегопад. Также сохранится тенденция снижения температуры. К концу следующей недели столбики термометров будут уже на уровне от минус трех до минус восьми градусов, небольшой снег.