Москвичам назвали сроки окончания морозов

«Последние 20-градусные морозы будут зафиксированы 10 января. После этого мы переходим на западную периферию антициклона, который уходит дальше на Казахстан и юг Урала. После этого у нас на пару дней 11 и 12 января будут порядка 10-15 градусов ниже нуля», — отметил Шувалов.