В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
22 минуты назад

Москвичам назвали сроки окончания морозов

Елена Прошина

Вторник, 10 января, станет последним днем, когда в Москве будут наблюдаться 20-градусные морозы. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, пик похолодания пришелся на рождественскую ночь. Но морозы минус 20 в Москве и минус 25 градусов местами по области можно будет наблюдать еще три ночи.

Показаны последствия аномальных морозов в Москве

«Последние 20-градусные морозы будут зафиксированы 10 января. После этого мы переходим на западную периферию антициклона, который уходит дальше на Казахстан и юг Урала. После этого у нас на пару дней 11 и 12 января будут порядка 10-15 градусов ниже нуля», — отметил Шувалов.

На старый Новый год в Москве также ожидаются умеренные холода, снегопад. Также сохранится тенденция снижения температуры. К концу следующей недели столбики термометров будут уже на уровне от минус трех до минус восьми градусов, небольшой снег.

Новости Москвы,Видео,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители