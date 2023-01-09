В районе Москворечье-Сабурово построят съезд с участка МСД на Каширское шоссе

Дорожный съезд построят с участка Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В районе пересечения МСД с Каширским шоссе появится многоуровневая развязка, которая обеспечит съезд с Юго-Восточной хорды в сторону МКАД, также будет устроена боковая дорога вдоль Каширского шоссе к Шипиловскому проезду и улице Борисовские пруды. Работы будут вестись за счёт городского бюджета», — рассказал Андрей Бочкарёв.
По словам заместителя Мэра, длина правоповоротного съезда с Юго-Восточной хорды на Каширское шоссе составит около 800 метров, ширина дорожного полотна на этом участке — от 5 до 11 метров. В соответствии с проектом здесь планируется организовать одну остановку для общественного транспорта. Боковой проезд вдоль Каширского шоссе протяженностью 255 метров обеспечит выезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские пруды, Шипиловский проезд и разворот в сторону центра Москвы.
«Помимо этого, будет выполнена реконструкция подземного пешеходного перехода через Каширское шоссе вблизи дома 57, корпус 1. Строители проложат новые инженерные коммуникации, в том числе — сети теплоснабжения, водостока и освещения», — уточнил Андрей Бочкарёв.
Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, Комитет выдал соответствующее разрешение на строительство дорожного съезда.
«Инспекторы надзорного ведомства составят программу проверок дорожного объекта после получения от застройщика извещения о начале работ», — добавил Игорь Войстратенко.
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание качеству работ на объектах дорожной инфраструктуры.
«Качество работ будет проверять профильное Управление по надзору за объектами дорожно-мостового строительства. Также к контрольно-надзорным мероприятиям мы привлечём специалистов Центра экспертиз в строительстве (ГБУ ЦЭИИС) для оценки применяемых материалов и их соответствия проектной документации», — отметил Игорь Войстратенко.