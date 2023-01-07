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30 минут назад

Показаны последствия аномальных морозов в Москве

Елена Прошина

Проснувшимся утром 7 января москвичам пришлось столкнуться с последствиями аномальных морозов в столице. Главными из них они поделились с разными Telegram-каналами.

Показаны последствия аномальных морозов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, один из жителей столицы прислал «Новостям Москвы» видео с пострадавшим от падения ледяной глыбы лимузином Aurus Senat. Согласно кадрам, на транспорт упала не одна глыба, а две. Первая оставила глубокую вмятину на крыше, а вторая — пробила заднее стекло. Стоимость лимузина составляет почти 40 миллионов рублей.

Тот же Telegram-канал поделился фотографиями Останкинской башни. Аномальные морозы привели к полному обледенению верхней ее части.

телеграм-канал "Новости Москвы"
телеграм-канал "Новости Москвы"

Не оценили холода и голуби, спрятавшись в более теплом месте — метро.

Телеграм-канал "Новости Москвы"

Однако насколько в нем можно согреться неясно, поскольку ведущие к нему двери подверглись той же участи, что и Останкинская башня — обледенели, передает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

Телеграм-канал "Что там в Москве"

Ранее синоптики сообщили, что в рождественскую ночь температура в Москве опустилась до минус 23,4 градусов. Это стало самым холодным показателем с начала зимы в столице.

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