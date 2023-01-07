Показаны последствия аномальных морозов в Москве

Проснувшимся утром 7 января москвичам пришлось столкнуться с последствиями аномальных морозов в столице. Главными из них они поделились с разными Telegram-каналами.
Так, один из жителей столицы прислал «Новостям Москвы» видео с пострадавшим от падения ледяной глыбы лимузином Aurus Senat. Согласно кадрам, на транспорт упала не одна глыба, а две. Первая оставила глубокую вмятину на крыше, а вторая — пробила заднее стекло. Стоимость лимузина составляет почти 40 миллионов рублей.
Тот же Telegram-канал поделился фотографиями Останкинской башни. Аномальные морозы привели к полному обледенению верхней ее части.
Не оценили холода и голуби, спрятавшись в более теплом месте — метро.
Однако насколько в нем можно согреться неясно, поскольку ведущие к нему двери подверглись той же участи, что и Останкинская башня — обледенели, передает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Ранее синоптики сообщили, что в рождественскую ночь температура в Москве опустилась до минус 23,4 градусов. Это стало самым холодным показателем с начала зимы в столице.