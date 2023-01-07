Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы. В 6:00 температура понизилась до -23,4°. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал «Метеовести».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Синоптики подчеркнули, на погоду столичного региона продолжает влиять антициклон. Это приводит к дальнейшему снижению температуры.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, к 06.00 часам утра минимальная температура воздуха опустилась до отметки в минус 23,4°», - пояснили метеорологи.

Уточняется, что на других столичные метеостанциях термометры показали от -21,1° до -24,8°. До этого самой холодной была ночь на 6 января, минимум составил -23°.