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1 час назад

Две станции метро откроют в Новой Москве в 2023 году

Мир24

На территории Новой Москвы в 2023 году собираются открыть две станции метро, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В Новой Москве откроют две станции метро
Фото: Правительство РоссииПравительство России

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в этом округе построили восемь станций подземки, еще семь находятся на стадии строительства.

«Две из них заработают для пассажиров в этом году. Тогда же начнет работу МЦД-4 между «Апрелевкой» и станцией «Железнодорожная», – пояснил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в столице вдвое увеличится сеть наземного метро.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
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