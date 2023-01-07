В Новой Москве откроют две станции метро

На территории Новой Москвы в 2023 году собираются открыть две станции метро, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в этом округе построили восемь станций подземки, еще семь находятся на стадии строительства.
«Две из них заработают для пассажиров в этом году. Тогда же начнет работу МЦД-4 между «Апрелевкой» и станцией «Железнодорожная», – пояснил Бочкарев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в столице вдвое увеличится сеть наземного метро.