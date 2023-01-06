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1 час назад

Как будет работать московский транспорт на Рождество

Елена Прошина

Московский общественный транспорт в ночь перед Рождеством (ночь на 7 января) будет ходить до 02:00 - 03:30. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Как будет работать московский транспорт на Рождество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В метро и на Московском центральном кольце (МЦК) поезда будут курсировать до 02:00, до этого же часа будут ходить автобусы КМ.

Электрички Московских центральных диаметров (МЦД) будут ходить до 03:00, а наземный транспорт столицы, включая трамваи, будет работать до 03:30 (всего 159 маршрутов).

Синоптики ранее предупредили, что в ночь перед Рождеством морозы в столичном регионе усилятся до минус 25 - 30 градусов, а днем 7 января будет около 20 градусов ниже ноля.

Похолодание будет сопровождаться снегопадом и сильным ветром. В ближайшие дни температуры в столичном регионе могут быть на десять - двадцать градусов ниже нормы.

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