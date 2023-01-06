Московское отопление включили на максимум

К пятнице, 6 января, из-за морозов температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

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По прогнозам, 6 - 10 января среднесуточная температура в Москве и области будет на 9-17 градусов ниже нормы.

Днем 6 января в столице ожидается минус 18 - 20 градусов. В ночь перед Рождеством морозы в регионе усилятся до минус 25 - 30 градусов, а днем 7 января ожидается около 20 градусов ниже ноля.

Бирюков рассказал, что с 4 января в Москве решили поэтапно повышать температуру в системе отопления.

«В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении», - заявил он.