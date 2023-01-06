В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
23 минуты назад

Московское отопление включили на максимум

Елена Прошина

К пятнице, 6 января, из-за морозов температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Московское отопление включили на максимум
Фото: 

По прогнозам, 6 - 10 января среднесуточная температура в Москве и области будет на 9-17 градусов ниже нормы.

Днем 6 января в столице ожидается минус 18 - 20 градусов. В ночь перед Рождеством морозы в регионе усилятся до минус 25 - 30 градусов, а днем 7 января ожидается около 20 градусов ниже ноля.

Бирюков рассказал, что с 4 января в Москве решили поэтапно повышать температуру в системе отопления.

«В настоящее время она скорректирована в соответствии с погодными условиями и находится на максимальном значении», - заявил он.

Заммэра подчеркнул, что быстро уменьшить или увеличить температуру отопления нельзя. Эта сложная процедура проводится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители