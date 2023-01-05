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12 минут назад

Катки в парках Москвы будут работать в штатном режиме

ТАСС

Катки в парках культуры и отдыха Москвы будут работать в штатном режиме, несмотря на сильное похолодание. Об этом сообщается в Telegram-канале парков столицы, подведомственных департаменту культуры.

Как будут работать катки в парках Москвы из-за похолодания
Фото: Администрация городского округа ХимкиАдминистрация городского округа Химки

"В парках культуры и отдыха работа катков планируется в штатном режиме. Все желающие смогут покататься в соответствии с графиком сеансов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при значительных отрицательных температурах лед может менять свои физические свойства, однако сотрудники парков будут внимательно следить за состоянием покрытия и восстанавливать его во время технических перерывов для комфортного катания.

Ранее ГУМ-каток объявил о приостановке работы 7 и 8 января из-за низких температур.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве с 6 по 10 января прогнозируются морозы до 29 градусов.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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