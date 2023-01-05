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1 час назад

Катки будут работать штатно в парках Москвы, несмотря на похолодание

Агентство «Москва»

В парках культуры и отдыха, подведомственных департаменту культуры города Москвы, работа катков планируется в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале парков столицы, подведомственных департаменту культуры города Москвы.

«В ближайшие дни ожидается сильное похолодание – синоптики прогнозируют, что с вечера 5 января в столицу придут морозы. В парках культуры и отдыха работа катков планируется в штатном режиме. Все желающие смогут покататься в соответствии с графиком сеансов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что если температура воздуха имеет отрицательное значение, лед может менять свои физические свойства. Однако сотрудники парков будут внимательно следить за состоянием покрытия и восстанавливать его во время технических перерывов для комфортного катания.

Ранее на сайте ГУМ-катка сообщалось, что каток прекратит работу 7 и 8 января из-за сильных морозов.

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