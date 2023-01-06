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15 минут назад

«Оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов продлили в Москве до 8 января

Вечерняя Москваиещё 2

«Оранжевый» уровень опасности погоды продлен в Москве до воскресенья, 8 января, из-за сильных морозов. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

«Оранжевый» уровень опасности из-за морозов продлили в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Оранжевый — погода опасна. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Период предупреждения до 11:00 8 января, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Первые два дня 2023 года выдались рекордно теплыми, однако затем в город придут холода. Но и они продержатся недолго. О погоде в столице в январские каникулы «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, погода будет «дерганой» и переменчивой.

До этого стало известно, что декабрь 2022 года в столице побил рекорд этого же периода 1981 года, когда в городе выпало 117 миллиметров осадков. Новый же рекорд составил 129 миллиметров.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об увеличении количества оттепелей. По его словам, их число будет расти каждые 10 лет из-за большого потепления климата.

Новости Москвы,Оранжевый уровень,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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