В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней в текущем году. Эти дни будут выпадать на праздники и выходные. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Всего в 2023 году будет 69 дней с бесплатной парковкой, из них 18 дней можно будет бесплатно оставлять автомобиль на всех улицах, — сообщил он.

Ликсутов добавил, что праздничные дни ожидаются в 2023 году в период с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, а также 12 июня, 4 и 6 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что по просьбам москвичей 70 мест на двух парковках со шлагбаумом стали абонементными с 1 января 2023 года. На парковках водители могут удобно оставить свои автомобили и пересесть на общественный транспорт.