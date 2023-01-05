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1 час назад

В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней

Вечерняя Москва

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы в течение 69 дней в текущем году. Эти дни будут выпадать на праздники и выходные. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В 2023 году водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 69 дней
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Всего в 2023 году будет 69 дней с бесплатной парковкой, из них 18 дней можно будет бесплатно оставлять автомобиль на всех улицах, — сообщил он.

Ликсутов добавил, что праздничные дни ожидаются в 2023 году в период с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, а также 12 июня, 4 и 6 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что по просьбам москвичей 70 мест на двух парковках со шлагбаумом стали абонементными с 1 января 2023 года. На парковках водители могут удобно оставить свои автомобили и пересесть на общественный транспорт.

Также стало известно, что в приложении «Парковки России» появились новые функции. Теперь на карте в реальном времени отображаются свободные электрозарядки, а для удобства пользователей в сервисе начал работу чат-бот Александра.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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