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53 минуты назад

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Мослента

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за предстоящий морозов. Аномальное похолодание в столицу придет уже в предстоящую пятницу, 6 января, сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Фото: мослентамослента

«Очень низкая температура. Период предупреждения с 21:00 четверга, 5 января, до 21:00 субботы, 7 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столице и области до 21:00 6 января действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее особенности езды на авто при гололедице напомнили столичном Дептрансе.

«Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения», — порекомендовали в ведомстве.

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