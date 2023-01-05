Раскрыто используемое для одной станции метро количество светильников

«Всего установлено 3236 светильников, поскольку архитектурное освещение является ключевым элементом дизайна станции "Текстильщики". Так, на платформенном участке закарнизные светильники установлены на панелях подвесного потолка. Их свет направлен вверх и, отражаясь от второго уровня потолка, падает через проемы на платформу», — сказал заммэра.