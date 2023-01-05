Стало известно о предыдущем названии Марксисткой улицы в Москве

«В основном, улица была заполнена пустырями. В 1919 году улицу переименовали в честь идеологического течения того времени. Однако многих москвичей такое решение позабавило. Они увидели в этой смене названий некий подтекст — как будто идеи марксизма сами по себе пустые», — говорится в сообщении канала.