В домах Москвы повысят температуру в системе отопления из-за аномального холода

Из-за аномального похолодания в домах Москвы повысят температуру в системе отопления. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, температура теплоносителя к вечеру четверга, 5 января, достигнет максимальных значений — с 107-110 градусов до 130 градусов, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства.

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«С 6 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения», — сказал Бирюков.

В пресс-службе уточнили, что корректировка температуры в домах производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.