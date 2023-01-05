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28 минут назад

В домах Москвы повысят температуру в системе отопления из-за аномального холода

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Из-за аномального похолодания в домах Москвы повысят температуру в системе отопления. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, температура теплоносителя к вечеру четверга, 5 января, достигнет максимальных значений — с 107-110 градусов до 130 градусов, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства.

В домах Москвы повысят температуру в системе отопления из-за аномального холода
Фото: мослентамослента

«С 6 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения», — сказал Бирюков.

В пресс-службе уточнили, что корректировка температуры в домах производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.

Ранее самые холодные пять дней с начала века с 6 января пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Новости Москвы,Новости регионов,Аномальный холод,Роман Вильфанд,Петр Бирюков,
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