Раскрыта опасность «обвала холода» в Москве

В издании отметили, что вместе с резким похолоданием начнет расти атмосферное давление, что негативно может сказаться на гипертониках и москвичах с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также при выходе из теплого помещения на мороз у астматиков возможны приступы бронхоспазма.

Кроме того морозы могут представлять опасность и для тех, кто не имеет проблем с сердцем и сосудами и не являются метеочувствительными. У них есть риск получить переохлаждение или обморожение при длительном нахождении на улице и из-за недостаточно теплой одежды. Особенно позаботиться об этом стоит москвичам, планирующим отправиться на рождественские ночные службы в храмы и тем, кто намерен покататься на санках и лыжах, подчеркнули в «КП».