Раскрыта опасность «обвала холода» в Москве

До конца недели в Москве ожидается самая холодная пятидневка XXI века, температура в эти дни опустится до минус 28-29 градусов. В «Комсомольской правде» рассказали об опасности такого «обвала холода» в столице.
В издании отметили, что вместе с резким похолоданием начнет расти атмосферное давление, что негативно может сказаться на гипертониках и москвичах с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также при выходе из теплого помещения на мороз у астматиков возможны приступы бронхоспазма.
Особую внимательность в эти дни стоит проявить москвичам, перенесшим инфаркт и инсульт и страдающими гипертонией или ишемической болезнью.
«Они в силу снижения функциональных резервов организма не успевают вовремя приспособиться, и организм отвечает ухудшением самочувствия и обострением заболеваний», — пояснили «КП» в Московском метеобюро.
Кроме того морозы могут представлять опасность и для тех, кто не имеет проблем с сердцем и сосудами и не являются метеочувствительными. У них есть риск получить переохлаждение или обморожение при длительном нахождении на улице и из-за недостаточно теплой одежды. Особенно позаботиться об этом стоит москвичам, планирующим отправиться на рождественские ночные службы в храмы и тем, кто намерен покататься на санках и лыжах, подчеркнули в «КП».