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56 минут назад

В Московском метро рассказали, что забыли пассажиры в новогоднюю ночь

Елена Прошина

В прошедшую новогоднюю ночь пассажиры московского метро оставили немало вещей. Как сообщил в Телеграм-канале столичный департамент транспорта, среди «потеряшек» есть даже рождественский венок.

В Московском метро рассказали о забытых в новогоднюю ночь вещах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новогодние "потеряшки" — рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей», - говорится в сообщении.

В департаменте также добавили, что в 2022 году в столичном метро, МЦК и МЦД было забыто 28,4 тысячи вещей. В основном, пассажиры забывают одежду, рюкзаки, мобильные телефоны и сезонные аксессуары.

Там также напомнили, что потерянные вещи можно забрать на одном из складов забытых вещей, которые расположены на станциях «Деловой центр», «Черкизовская» и «Котельники». Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

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