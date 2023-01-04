В Московском метро рассказали о забытых в новогоднюю ночь вещах

В прошедшую новогоднюю ночь пассажиры московского метро оставили немало вещей. Как сообщил в Телеграм-канале столичный департамент транспорта, среди «потеряшек» есть даже рождественский венок.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Новогодние "потеряшки" — рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. В этом году за новогоднюю ночь на склады поступило 156 вещей», - говорится в сообщении.

В департаменте также добавили, что в 2022 году в столичном метро, МЦК и МЦД было забыто 28,4 тысячи вещей. В основном, пассажиры забывают одежду, рюкзаки, мобильные телефоны и сезонные аксессуары.