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1 час назад

Почти 90 видов краснокнижных птиц зафиксировали в Москве в 2022 году

Агентство «Москва»иещё 1

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в 2022 году зафиксировали в Москве больше 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Почти 90 видов краснокнижных птиц зафиксировали в Москве в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. В 2022 году в результате мониторинговых мероприятий специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали свыше 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу города Москвы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выявление новых видов животных и растений, которые были зафиксированы за последние три года, свидетельствует об улучшении экологической обстановки.

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