Почти 90 видов краснокнижных птиц зафиксировали в Москве в 2022 году

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в 2022 году зафиксировали в Москве больше 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
«На природных территориях Москвы в разные периоды года можно встретить около 270 видов пернатых. В 2022 году в результате мониторинговых мероприятий специалисты ГПБУ «Мосприрода» зафиксировали свыше 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу города Москвы», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что выявление новых видов животных и растений, которые были зафиксированы за последние три года, свидетельствует об улучшении экологической обстановки.