Почти 90 видов краснокнижных птиц зафиксировали в Москве в 2022 году

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в 2022 году зафиксировали в Москве больше 100 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.