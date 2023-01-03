В московских аэропортах массово задержали и отменили рейсы

В столичных аэропортах задержано и отменено в общей сложности 68 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на вторник, 3 января.

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Так, на 18:44 по московскому времени, 26 рейсов задержали в аэропорту Домодедово, там же отменили еще один рейс. Во Внукове всего задержано 17 рейсов и тоже отменен один.

Больше всего отмен наблюдается в аэропорту Шереметьево, там отменили восемь рейсов. Кроме того, там задерживаются 15 рейсов.

До этого профильные эксперты назвали самый загруженный день в столичных аэропортах. Согласно данным специалистов, самым загруженным днем перед новогодними праздниками является один из последних дней января. По их словам, повышенный спрос на перелеты в последний месяц года можно объяснить фактором сезонности и появлением новых рейсов.