В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Москвичам рассказали об обновлении стикеров с информацией в автобусах и электробусах

Вечерняя Москва

В столице обновили стикеры с информацией в салонах 4,3 тысячи автобусов и электробусов Мосгортранса. Об этом во вторник, 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичам рассказали об обновлении стикеров с информацией в автобусах и электробусах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Уже обновили стикеры в 4,3 тысячи автобусов и электробусов — это больше 50 процентов парка. Теперь вся важная информация и инструкции находятся в одном и том же месте и стали нагляднее, — отметил он.

Такая инициатива позволит привести информацию в транспорте к единому стандарту. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что количество стикеров в автобусах уменьшилось, однако вся важная информация осталась на месте.

Помимо этого, в городе выпустили новые тематические «Тройки» с изображением зимнего катка на ВДНХ и павильона № 1 «Центральный». Такие «Тройки» можно приобрести, например, в сувенирных магазинах, расположенных на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Накануне Ликсутов сообщил, что свыше 110 миллионов пассажиров проехали на электробусах в прошлом году. На данный момент в городе курсируют 1050 электробусов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,ВДНХ,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители