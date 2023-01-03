Кутузовский дворец бракосочетания отреставрировали

5 января состоится первая регистрация брака в обновлённом Кутузовском дворце бракосочетания. Во дворце в два этапа отреставрировали интерьер.

Фото: © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Mos.ru © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Mos.ru

В здании отремонтированы двери и помещения, модернизированы освещение и система навигации, на стенах появились панно, в комнатах разместили растения в кашпо, а сейчас дворец украшают новогодние ели.

Кутузовский загс — один из самых популярных в столице. Заключить в нем брак можно в дни со вторника по субботу.

На северо-западе столицы, в районе Митино, возведут трехэтажное здание нового дворца бракосочетания. Он будет выполнен в виде свадебных колец, с отделкой из стеклофибробетонных панелей светлого оттенка. Территория будет оформлена для проведения фотосессий.