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1 час назад

Названа станция БКЛ со «звездным небом»

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Станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ) со «звездным небом» назвал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Речь идет о станции «Кленовый бульвар», которая располагается на одноименной улице около входа в музей-заповедник «Коломенское».

Названа станция БКЛ со «звездным небом»
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

«На станции смонтированы потолочные панели, в которые интегрированы точечные светильники, имитирующие звездное небо. 1500 лампочек установлены в кассовом зале, а еще 2800 штук — в пешеходном переходе», — сказал заммэра.

Наземные павильоны построены в стилистике дворца царя Алексея Михайловича, находящегося неподалеку в музее-заповеднике. По словам Бочкарева, их художественный облик определяется плавным переходом стен и потолка входов в павильоны.

Ранее Собянин заявил о полном завершении строительства БКЛ. Он заявил, что новая линия метро стала крупнейшей в мире.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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