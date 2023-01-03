Названа станция БКЛ со «звездным небом»

Станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ) со «звездным небом» назвал на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Речь идет о станции «Кленовый бульвар», которая располагается на одноименной улице около входа в музей-заповедник «Коломенское».

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Официальный сайт Мэра Москвы

«На станции смонтированы потолочные панели, в которые интегрированы точечные светильники, имитирующие звездное небо. 1500 лампочек установлены в кассовом зале, а еще 2800 штук — в пешеходном переходе», — сказал заммэра.

Наземные павильоны построены в стилистике дворца царя Алексея Михайловича, находящегося неподалеку в музее-заповеднике. По словам Бочкарева, их художественный облик определяется плавным переходом стен и потолка входов в павильоны.