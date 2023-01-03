В Митине построят детский сад на 90 мест

«Это здание будет одноэтажным, оформленным в белом цвете, который авторы проекта решили разбавить разноцветными вставками в районе оконных проемов. В качестве отделочного материала используют штукатурку», — рассказал главный архитектор Москвы Серг Сергей Кузнецов .

Общая площадь здания составит 1942 квадратных метра. Внутри расположатся групповые ячейки, а также столовая и места для занятий с детьми. Территорию возле детского сада комплексно благоустроят и озеленят. Для ребят предусмотрены прогулочные и игровые площадки.