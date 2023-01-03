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1 час назад

В Митине построят детский сад на 90 мест

Mos.ruиещё 1

Территорию возле детского сада комплексно благоустроят и озеленят.

В Митине построят детский сад на 90 мест
Фото: Проектное решениеПроектное решение

«Это здание будет одноэтажным, оформленным в белом цвете, который авторы проекта решили разбавить разноцветными вставками в районе оконных проемов. В качестве отделочного материала используют штукатурку», — рассказал главный архитектор Москвы СергСергей Кузнецов.

Общая площадь здания составит 1942 квадратных метра. Внутри расположатся групповые ячейки, а также столовая и места для занятий с детьми. Территорию возле детского сада комплексно благоустроят и озеленят. Для ребят предусмотрены прогулочные и игровые площадки.

Всего с 2011 года в столице ввели в эксплуатацию более 520 школ и дошкольных учреждений.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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