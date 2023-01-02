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7 минут назад

В Москве побит температурный рекорд 2007 года

Никита Бородкин

В Москве побит температурный рекорд — в ночь на 2 января воздух прогрелся до +6,2 градуса. Как сообщает РБК, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что это максимум с 2007 года, когда максимальная температура в этот день составила 3,6 градуса.

В Москве побит температурный рекорд
Фото: ТАССТАСС

В «Фобосе» отмечали, что накануне, 1 января, в 23:00 на метеостанции ВДНХ температура поднялась до +5,9 градуса. Тогда показатель побил рекорд этой даты, который был установлен в 1973 году — тогда в столице потеплело до +4,2 градуса.

По прогнозу синоптиков, оттепель сохранится в Москве и столичном регионе до 3 января включительно, после чего 4 января ожидается резкое снижение температуры. В ночь на Рождество воздух остынет до -20...-25 градусов.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что сильная гололедица ожидается в Москве и Подмосковье до конца вторника, 3 января. По его словам, ночью и до конца суток в столице и регионе ожидается снег и мокрый снег, который впоследствии перейдет в дождь, местами сильный. Из-за ветра даже при положительной температуре осадки будут замерзать.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,ВДНХ,
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