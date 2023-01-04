В Москве продлен «Желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен до 21:00 четверга, 5 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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«Желтый - погода потенциально опасна. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения - до 21:00 5 января», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье предупреждение о гололедице действует до 12:00 среды, 4 января.