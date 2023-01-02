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1 час назад

Крупнейший в Москве игровой клуб для детей открылся в парке «Остров мечты»

Агентство «Москва»иещё 1

Крупнейший в Москве игровой клуб для детей открылся в парке «Остров мечты» 2 января, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.

Крупнейший в Москве игровой клуб для детей открылся в парке «Остров мечты»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках удвоения крытой части парка развлечений 2 января открыт крупнейший в Москве игровой клуб для детей. Вход будет доступен по единому билету в парк развлечений. Игровой клуб площадью 3 тыс. кв. м для детей всех возрастов предложит юным посетителям три лабиринта. В самом большом четырехуровневом лабиринте можно будет кататься на тюбинговой и тройной горках, пробираться по плетеным переходам к деревьям с подвесными шарами, плавать в бассейне с более чем 80 тыс. шариков», - говорится в сообщении.

В пресс-службе парка также рассказали, что в трехуровневом лабиринте юным гостям предстоит пройти тропу препятствий длиной порядка 20 м, спуститься с винтовой горки в бассейн с 30 тыс. шаров жемчужных оттенков и пострелять по инопланетному монстру из воздушных пушек.

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