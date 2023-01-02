Крупнейший в Москве игровой клуб для детей открылся в парке «Остров мечты»

«В рамках удвоения крытой части парка развлечений 2 января открыт крупнейший в Москве игровой клуб для детей. Вход будет доступен по единому билету в парк развлечений. Игровой клуб площадью 3 тыс. кв. м для детей всех возрастов предложит юным посетителям три лабиринта. В самом большом четырехуровневом лабиринте можно будет кататься на тюбинговой и тройной горках, пробираться по плетеным переходам к деревьям с подвесными шарами, плавать в бассейне с более чем 80 тыс. шариков», - говорится в сообщении.