Крупнейший в Москве игровой клуб для детей открылся в парке «Остров мечты» 2 января, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.
«В рамках удвоения крытой части парка развлечений 2 января открыт крупнейший в Москве игровой клуб для детей. Вход будет доступен по единому билету в парк развлечений. Игровой клуб площадью 3 тыс. кв. м для детей всех возрастов предложит юным посетителям три лабиринта. В самом большом четырехуровневом лабиринте можно будет кататься на тюбинговой и тройной горках, пробираться по плетеным переходам к деревьям с подвесными шарами, плавать в бассейне с более чем 80 тыс. шариков», - говорится в сообщении.
В пресс-службе парка также рассказали, что в трехуровневом лабиринте юным гостям предстоит пройти тропу препятствий длиной порядка 20 м, спуститься с винтовой горки в бассейн с 30 тыс. шаров жемчужных оттенков и пострелять по инопланетному монстру из воздушных пушек.