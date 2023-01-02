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35 минут назад

Mos.ru покажет лекцию «Рождественские песни и обряды» на ВДНХ

Mos.ru

Филолог-фольклорист и этнограф Александр Маточкин расскажет, как в старину встречали Рождество.

Mos.ru покажет лекцию «Рождественские песни и обряды» на ВДНХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ 2 января состоится лекция «Рождественские песни и обряды». Ее проведет филолог-фольклорист и этнограф Александр Маточкин.

Речь пойдет о том, как праздновали Рождество в старину и как устная праздничная традиция живет в современной культуре. Зрители услышат тропарь, колядки и виноградья, а также северные рождественские песни.

Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте» в 14:00.

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