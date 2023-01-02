Строящийся тоннель под Павелецким направлением МЖД готов наполовину

Тоннель под железнодорожными путями Павелецкого направления на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) построен наполовину. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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«На южном участке Московского скоростного диаметра наполовину построили тоннель под железнодорожными путями Павелецкого направления. Работы здесь идут без приостановки движения поездов, в том числе аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово. А интенсивность движения на этом направлении очень высокая», - говорится в сообщении.

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Уточняется, что новый тоннель протянется на 46 метров. Автомобили в нем будут двигаться по трем-четырем полосам в каждом направлении, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, которого цитируют в материале.

Как отмечается, для строительства тоннеля под путями железной дороги смонтировали защитный экран, вынесли коммуникации ОАО «РЖД», установили страховочные пакеты для разработки грунта под насыпью. Полностью завершить строительство планируют в феврале.

Тоннель строят на участке Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления железной дороги до МКАД, поясняется в материале. Всего здесь запланировано строительство 10,4 км дорог, в том числе двух эстакад основного хода и одного тоннеля. Участок обеспечит надежной и современной транспортной сетью несколько районов юга Москвы: Царицыно, Западное и Восточное Бирюлево, Южное и Центральное Чертаново. Новая дорога ускорит пропуск транспорта, основной поток которого проходил через ул. Дорожная, Подольских Курсантов, Бирюлевская и Харьковская, Проектируемые проезды №5453 и 5108, Ступинский и Востряковский проезды. Кроме того, значительно свободнее станут Варшавское шоссе и ул. Липецкая, а также южный сектор МКАД.