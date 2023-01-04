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7 минут назад

Москвичам рассказали о работе транспорта в Рождественскую ночь

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О работе транспорта в Рождественскую ночь — с 6 на 7 января — рассказали москвичам на официальном сайте мэра столицы.

Москвичам рассказали о работе транспорта в Рождественскую ночь
Фото: ТАССТАСС

«Рабочий режим будет продлен. Так, поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 02:00. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ», — говорится в сообщении.

Тогда как проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет доступен до 03:00. Увеличится время работы наземного транспорта: до 03:30 пассажиры смогут воспользоваться 159 маршрутами, в том числе 15 трамвайными и 16 ночными.

Как отметили в Дептрансе, такие меры применили для удобства жителей и гостей столицы, чтобы они смогли посетить рождественскую службу в храмах, встретить праздник в гостях, а затем с комфортом добраться до дома.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии московского метро изменилось движение. Изменения связаны с обновлением системы, отвечающей за безопасность и управление движением поездов.

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