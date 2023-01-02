Собянин рассказал о развитии столичного метро в 2023 году

В понедельник, 2 января, Сергей Собянин рассказал о развитии столичного метрополитена в будущем году.

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог" телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

"Огромные ресурсы Москвы, воля и трудолюбие москвичей – гарантия развития города. Это касается и важнейшей программы строительства новых линий и станций метро", – написал мэр в своем блоге.

По его словам, в будущем году планируется открыть 14 новых станций, из них 9 на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Он уточнил, что пять новых станций появятся в Пыхтино, Внуково, на Дмитровском шоссе, в Лианозово и районе Северный.

"Город станет ближе для 500 тысяч москвичей, десятков тысяч жителей Московской области и миллионов пассажиров аэропорта "Внуково", – отметил глава города.

Он подчеркнул, что также продолжится строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро.

"С 2013 по 2030 годах в зоне притяжения новых станций будет создано 391 тысяч рабочих мест", – отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что инвестиции в строительство новых офисных и торговых центров, объектов социальной сферы и спорта и жилья составят около 5,2 триллиона рублей, дополнительные доходы городского бюджета до 2035 года – 3,4 триллиона рублей.