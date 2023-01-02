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35 минут назад

Портал "Узнай Москву" посетили свыше 1,6 млн раз в 2022 году

Москва24иещё 4

Портал "Узнай Москву" в прошлом году посетили более 1,6 миллиона раз, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Портал "Узнай Москву" посетили свыше 1,6 млн раз в 2022 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

По ее словам, все желающие могли принять участие в викторинах, изучить историю зданий и биографию известных жителей столицы разных эпох. Наиболее популярным стал раздел "Маршруты", в котором собрано более 240 вариантов прогулок по городу.

"Весной онлайн-путеводитель по столице вошел в число лауреатов международного конкурса в сфере информационных технологий, а совсем недавно, в декабре, он получил премию Рунета", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в 2022 году на сайте и в приложении "Узнай Москву" опубликовали более 40 новых маршрутов.

Самый популярный маршрут 2022 года – "Огни новогодней Москвы", который посмотрели свыше 11 тысяч раз. Прогулка начинается на Никитском бульваре, а завершается на Красной площади.

Второе место занял маршрут "Москва в Смутное время", проходящий по знаковым местам, связанным с победой народного ополчения над польскими интервентами.

У пользователей интерес вызывает и экскурсия "По бывшему Белому городу", который находился между Кремлем и Китай-городом с одной стороны и современным Бульварным кольцом с другой. В лидерах также оказался маршрут по району Зарядье.

Ранее сообщалось, что цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты для автомобильных путешествий из Москвы. Маршруты составлены по Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областям, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в сервисе есть готовые планы поездок с картой, описанием объектов и расписанием их работы, рекомендации по выбору заведений общественного питания, а также плейлист, который можно включить в дороге.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,
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