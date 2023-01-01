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1 час назад

В Москве появились на свет 48 младенцев в новогоднюю ночь

Москва24иещё 2

В Москве в ночь с 31 на 1 января появились на свет 48 новорожденных. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В Москве появились на свет 48 младенцев в новогоднюю ночь
Фото: depositphotos/Borkdepositphotos/Bork

В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что в новогоднюю ночь родились 27 мальчиков и 21 девочка. Ребенок, появившийся на свет последним в уходящем году, родился в 23:55 в роддоме городской клинической больницы имени В.В. Вересаева. Первым же в 2023 году стал младенец в перинатальном центре имени Л.А. Ворохобова.

"Эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной и профессиональной работе московских медиков. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что все роддома в столице оснастят камерами наблюдения за новорожденными. По ее словам, тогда родители смогут смотреть за своим малышом с помощью смартфона.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,
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