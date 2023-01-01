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59 минут назад

На Кольцевой линии метро с 2 по 7 января изменится схема движения поездов

Mos.ru

Поезда будут поочередно ходить только в одном направлении.

На Кольцевой линии метро с 2 по 7 января изменится схема движения поездов
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

На Кольцевой линии метро с 2 по 7 января поезда будут поочередно ходить только в одном направлении. Это необходимо, чтобы обновить систему автоматики и телемеханики: от нее во многом зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика.

2–4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5–7 января — по часовой стрелке. Все станции будут открыты, пересадки продолжат работать. Благодаря такой схеме специалисты смогут обновить инфраструктуру на каждом из путей.

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Новая система во много раз надежнее и удобнее старой. Восстановление графика будет проходить в пять раз быстрее, сократятся и сроки обслуживания. Поезда станут ходить чаще: в час пик вместо 34 пар будет идти 36 пар.

Переход на новую систему управления движением поездов проведут в наименее загруженный период. Пассажирам приносят извинения за неудобства и призывают выбирать альтернативные маршруты: радиальные линии, Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию, Московские центральные диаметры и автобус Б, который круглосуточно ходит по Садовому кольцу.

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