На Кольцевой линии метро с 2 по 7 января изменится схема движения поездов

Поезда будут поочередно ходить только в одном направлении.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

На Кольцевой линии метро с 2 по 7 января поезда будут поочередно ходить только в одном направлении. Это необходимо, чтобы обновить систему автоматики и телемеханики: от нее во многом зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика.

2–4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5–7 января — по часовой стрелке. Все станции будут открыты, пересадки продолжат работать. Благодаря такой схеме специалисты смогут обновить инфраструктуру на каждом из путей.

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Новая система во много раз надежнее и удобнее старой. Восстановление графика будет проходить в пять раз быстрее, сократятся и сроки обслуживания. Поезда станут ходить чаще: в час пик вместо 34 пар будет идти 36 пар.