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1 час назад

Пять лифтов установят в ТПУ "Щелковский"

Москва24иещё 3

Пять новых лифтов установят в транспортно-пересадочном узле "Щелковский" в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Пять лифтов установят в ТПУ "Щелковский"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во входящем в ТПУ здании проведут капитальный ремонт. Для посетителей там установят две дополнительные группы лифтов, которые свяжут подземную стоянку с минус первым этажом.

Каждый из пяти лифтов будет обладать грузоподъемностью 1 тысяча килограмм.

Специалисты планируют также модернизировать систему электроснабжения, которая обеспечит работу новых лифтов. В тамбурах обустроят рабочее и аварийное освещение.

Ранее сообщалось, что в районе ТРЦ "Мега Теплый Стан" на юго-западе Москвы построят новую транспортную развязку. В ее составе построят два путепровода для заезда и выезда с территории торгового комплекса на Коммунарское шоссе.

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