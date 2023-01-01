Пять лифтов установят в ТПУ "Щелковский"

Пять новых лифтов установят в транспортно-пересадочном узле "Щелковский" в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во входящем в ТПУ здании проведут капитальный ремонт. Для посетителей там установят две дополнительные группы лифтов, которые свяжут подземную стоянку с минус первым этажом.

Каждый из пяти лифтов будет обладать грузоподъемностью 1 тысяча килограмм.

Специалисты планируют также модернизировать систему электроснабжения, которая обеспечит работу новых лифтов. В тамбурах обустроят рабочее и аварийное освещение.