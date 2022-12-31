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2 минуты назад

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Агентство «Москва»иещё 3

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге поздравил жителей и гостей столицы с наступающим Новым годом. «Через несколько минут мы проводим 2022 год, в котором вопреки всем сложностям и проблемам нам удалось сделать много хорошего для нашего любимого города. Наступающий 2023 год Москва встречает созидательным трудом и добрыми делами. И за это я хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо за ваше доверие и поддержку. Спасибо за заботу, которой вы окружаете тех, кто сегодня нуждается в помощи», - сказал Собянин.

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Фото: ТАССТАСС

Он добавил, что в новогодние выходные дни в столице работают площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», где рады принять горожан.

«Но не все могут позволить себе отдых и развлечения. Давайте вспомним о тех, кто с оружием в руках защищает суверенитет нашей страны. Пожелаем им мужества, сил и удачи для выполнения своего долга», - отметил мэр.

Он пожелал москвичам здоровья и благополучия, радости и встреч с близкими и друзьями. «Дорогие друзья, в эти минуты я желаю, чтобы Новый год принес больше хороших новостей. Желаю, чтобы он принес больше любви, добра, радости, долгожданных встреч с близкими и друзьями. Пусть исполнятся самые заветные мечты! Здоровья и благополучия, дорогие москвичи. С наступающим Новым годом!», - заключил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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