Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге поздравил жителей и гостей столицы с наступающим Новым годом. «Через несколько минут мы проводим 2022 год, в котором вопреки всем сложностям и проблемам нам удалось сделать много хорошего для нашего любимого города. Наступающий 2023 год Москва встречает созидательным трудом и добрыми делами. И за это я хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо за ваше доверие и поддержку. Спасибо за заботу, которой вы окружаете тех, кто сегодня нуждается в помощи», - сказал Собянин.