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31 минуту назад

Кремлёвский дворец ждет ребят на новогодние ёлки

Москва меняется

В Государственном Кремлевском дворце с 25 декабря по 8 января проходят новогодние представления для детей. Ёлка в Кремле собирает гостей в 70-й раз.

Кремлевский дворец ждет ребят на новогодние елки
Фото: © Анна Печуро / Unsplash© Анна Печуро / Unsplash

На главной ёлке страны ребят ждут яркие впечатления и, конечно, новогодние подарки. Праздник начинается уже в фойе — для детей приготовили веселые игры и конкурсы.

В этом году тема спектакля — «Заговор зеркал». В представлении участвует больше 250 артистов. Накануне Нового года пропала Снегурочка. Чтобы спасти внучку Деда Мороза, школьники отправляются в Зазеркалье — их ждут опасные приключения в искривленной реальности, а помогать им будут волшебные животные. Ребятам удастся пройти все испытания, вернуть Снегурочку на праздник и понять важность искренности и дружбы.

На новогодние спектакли приглашены дети из малообеспеченных семей Москвы и Подмосковья, ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, дети участников специальной военной операции. 29 декабря прошло представление с сурдопереводом. На 8 января запланирована «Патриаршая елка».

Спектакли начинаются в 11:00, 14:30 и 18:00 ежедневно, кроме 1 января. Продолжительность — 1 час. Билеты можно купить на сайте Кремля. Дети младше 14 лет должны быть в сопровождении взрослого старше 18 лет, ему понадобится отдельный билет.

Подарок можно приобрести в момент покупки билета на Ёлку. Вход за 1 час 15 минут до представления, в фойе работают аниматоры и размещены фотозоны.

Адрес: метро Библиотека им. Ленина или Александровский сад, Кремлевская набережная, д. 1. Вход через Кутафью башню.

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