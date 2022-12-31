На Научной елке в Москве покажут электрический шторм

"Мы не просто рассказываем о небесных телах, которые окружают нашу планету, но и узнаем о каких-то характерных интересных особенностях этих планет. Главные спецэффекты на наших представлениях — традиционные научные демонстрации, поэтому по каждому интересному факту, о котором мы хотим рассказать, мы проводим красочные эксперименты, которые показывают те или иные свойства тех или иных веществ, процессов или событий. Наше шоу длится 60 минут, примерно каждые 3 минуты на сцене происходит масштабное wow-явление, всего опытов будет больше 50" — рассказал Сергей Шкляев, организатор Научной елки WOW!HOW?.



"Дети всегда хотят видеть сказку, где есть Дед Мороз и Снегурочка. Но мы не хотим показывать классический вариант, поэтому придумали научное шоу, где можем показать новогоднюю историю с точки зрения науки. В спектакле представлены различные научные демонстрации, которые развивались из настольных экспериментов. Некоторые эксперименты дети могли видеть в школе, но в маленьком масштабе. На сцене мы можем показать это намного ярче и в безопасном формате" — рассказал Максим Трофимович, главный разработчик научных демонстраций Научной ёлки WOW!HOW?.