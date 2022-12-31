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51 минуту назад

На Научной елке в Москве покажут электрический шторм

Газета.Ru

29 декабря в Конгресс-центре на проспекте Вернадского прошли первые показы научно-развлекательного представления "Вселенная чудес" от научной елки WOW! HOW?.

На Научной елке в Москве покажут электрический шторм
Фото: Научная ЁлкаНаучная Ёлка

В шоу Дед Мороз и его помощники отправились в захватывающее турне по планетам Солнечной системы. По сюжету в этот Новый год один из московских школьников загадал очень необычное желание, исполнить которое может только магия. На его удачу Дед Мороз как раз искал самое удивительное новогоднее желание и с радостью отправился с героем в фантастическое научное путешествие.

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В основе проекта лежит идея Edutainment (образование через развлечение): дети могут убедиться, что наука — это не про скучные формулы и задачки, а целый увлекательный мир, который постоянно вокруг нас.

"Мы не просто рассказываем о небесных телах, которые окружают нашу планету, но и узнаем о каких-то характерных интересных особенностях этих планет. Главные спецэффекты на наших представлениях — традиционные научные демонстрации, поэтому по каждому интересному факту, о котором мы хотим рассказать, мы проводим красочные эксперименты, которые показывают те или иные свойства тех или иных веществ, процессов или событий. Наше шоу длится 60 минут, примерно каждые 3 минуты на сцене происходит масштабное wow-явление, всего опытов будет больше 50" — рассказал Сергей Шкляев, организатор Научной елки WOW!HOW?.

"Дети всегда хотят видеть сказку, где есть Дед Мороз и Снегурочка. Но мы не хотим показывать классический вариант, поэтому придумали научное шоу, где можем показать новогоднюю историю с точки зрения науки. В спектакле представлены различные научные демонстрации, которые развивались из настольных экспериментов. Некоторые эксперименты дети могли видеть в школе, но в маленьком масштабе. На сцене мы можем показать это намного ярче и в безопасном формате" — рассказал Максим Трофимович, главный разработчик научных демонстраций Научной ёлки WOW!HOW?.

В шоу использованы 120 квадратных метров FullHD LED-экранов, 50 киловатт объемного звука, 127 оптических и световых установок, 6 тонн декораций и реквизита и более 20 эксклюзивных научных демонстраций.

Попасть на шоу можно до 4 января.

Новости Москвы,Сергей Шкляев,
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