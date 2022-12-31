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5 минут назад

Движение в районе храма Христа Спасителя будет перекрыто с 18:00 6 января

Агентство «Москва»

В связи с проведением Рождественских богослужений в храме Христа Спасителя будет перекрыто движение по ул. Волхонка и Ленивка. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение в районе храма Христа Спасителя будет перекрыто с 18:00 6 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«6 января на ул. Волхонка от Соймоновского проезда до Пречистенской набережной и ул. Ленивка с 18:00 до 20:00 и 7 января с 20:00 до 3:00 будет перекрыто движение. Это связано с проведением Рождественских богослужений в храме Христа Спасителя», - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет полностью перекрыто (с пропуском общественного транспорта) в Соймоновском проезде от ул. Волхонка до Пречистенской набережной и ул. Волхонка от Соймоновского проезда до ул. Ленивка.

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