Движение в районе храма Христа Спасителя будет перекрыто с 18:00 6 января

«6 января на ул. Волхонка от Соймоновского проезда до Пречистенской набережной и ул. Ленивка с 18:00 до 20:00 и 7 января с 20:00 до 3:00 будет перекрыто движение. Это связано с проведением Рождественских богослужений в храме Христа Спасителя», - говорится в сообщении.